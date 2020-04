Samosprávna kultúra je ako Baby. Už nechce sedieť v kúte

Ekonómovia a iní experti v čase zúriacej krízy často opakujú, že svet po nej bude iný, ako sme doteraz poznali. Jedným dychom vyzývajú na chopenie sa príležitostí na zmeny, ktoré budú musieť nastať. Týka sa to aj miestnej kultúry?

Ako človek, ktorý svoj profesionálny život trávi v samosprávnej kultúre si aj ja dávam otázky, aká bude budúcnosť v tomto sektore v širšom (celoslovenskom) i zúženom (miestnom) pohľade. Samotná kultúra v týchto týždňoch vytlačená na okraj záujmu verejnosti, pričom tá na miestnej samosprávnej úrovni obzvlášť. Je toto prehliadanie objektívne?

Podľa mňa nie a aj preto som sa rozhodol venovať sa blogovaniu na témy, ktoré sa týkajú stoviek zamestnancov mestských kultúrnych stredísk či oddelení kultúry. Tí ročne pripravujú tisícky podujatí, ktoré najmä v stredne veľkých a menších mestách tvoria chrbtovú kosť kultúrneho diania. Veď kto sa aspoň raz v živote nezúčastnil jarmoku, koncertu, divadelného prestavenia, festivalu, kurzu, výstavy, kino predstavenia či nejakej inej aktivity, ktorú pripravovalo mesto či obec? Alebo si nepožičal aspoň jednu knihu z miestnej knižnice?

Je paradoxné, že na tieto subjekty sú dlhodobo mimo zorného uhla ministerstva kultúry. Faktom je, že ministerstvo nemalo na tejto úrovni dlhodobo odborného partnera a pre samosprávy je kultúra často len okrajová téma, ktorá je v lepšom prípade tolerovaná, v horšom prípade využívaná len vtedy, keď ide o prospech miestneho politika Aj preto pred pár rokmi dalo svoje sily dokopy niekoľko osvietených a vytvorili združenie AKIS. Jeho cieľom je byť aktívnym v ponúkaní dobrých riešení, ktoré pozdvihnú úroveň samosprávnej kultúry. Netreba si zakrývať oči - tieto riešenia sú potrebné, až nutné, no nie sú realizovateľné bez dlhodobej a koncepčnej podpory štátu.

Viem si predstaviť, že táto požiadavka mnohých podráždi. Prečo v čase krízy vkladať ďalšie prostriedky do rozvoja odvetvia v mestách, ktoré navonok nie je nijako profitabilné? Argumenty sa dajú nájsť v tom, čo vlastne samosprávna kultúra potrebuje a čo vie ponúknuť verejnosti.

V drvivej väčšine zo 140 slovenských miest je dom kultúry hlavné miesto celoročného kultúrneho diania. Využívajú ho nielen jeho majitelia a správcovia, ale často aj rôzne občianske združenia, neziskové organizácie či nadšení jednotlivci. Žiaľ, veľká časť týchto objektov pochádza z časov socializmu, prípadne ešte dávnejšieho obdobia a svoje najlepšie časy majú za sebou. Považujem za dôležité, aby infraštruktúra na úrovni miest a väčších obcí prešla ráznym procesom modernizácie s cieľom vytvorenia dôstojného miesta pre kultúrne aktivity v každom meste. Potrebné sú nielen stavebné úpravy, ale najmä totálna modernizácia technického vybavenia a doplnenie funkcií, ktoré tieto objekty ponúkajú. Audiovizuálne pracoviská a štúdiá, ateliéry či skúšobne využívané pre deti a mládež, neprofesionálov a poloprofesionálov patria k tomu, čo by malo byť súčasťou každého domu kultúry. Práve tieto priestory umožnia rozvoj miestnej kultúry a môžu byť využívané nielen samosprávou, ale aj neziskovým sektorom či jednotlivcami prostredníctvom spoločných projektov s mestami. Nemusím zvlášť zdôrazňovať, že proces modernizácie by priniesol impulzy aj do súkromného sektora, ktorý by sa priamo zúčastňoval v modernizácii vo forme dodávok prác či služieb.

Musím skonštatovať, že druhou oblasťou, ktorá vyžaduje intervenciu štátu je zvyšovanie kvality zamestnancov na úseku štátnej a samosprávnej kultúry. Je potrebné vzdelávať manažérov, dramaturgov, grafikov, technických pracovníkov, fundraiserov. Priepasť medzi kvalitou neziskového a štátneho sektora v tejto oblasti v posledných rokoch dramaticky narástla a je potrebné ju zmierniť. A to aj vzájomným zdieľaním skúseností, spoločnými projektami či učením sa na príkladoch so zahraničia. Naplnením tohto bodu dôjde k vyššej produktivite a skvalitneniu práce na úseku kultúry.

Treťou a poslednou oblasťou, ktorej by som sa chcel venovať v mojom prvom blogu je posilnenie úloh samosprávnej kultúry v oblasti mimoškolských aktivít detí a mládeže. Už nie je možné prehliadať riziká, ktoré prinášajú absencia kritického myslenia, šírenia hoaxov a unikanie z reality aj v tejto vekovej kategórii Časť mladých ľudí je možné podchytiť a podporiť prostredníctvom kultúrnych aktivít, je ale potrebné, aby tieto reflektovali 21. storočie. Je potrebné prepojenie zamestnancov v kultúre a pedagógov a vyhodnotiť, či systém Centier voľného času tak, ako ho poznáme dnes je dostatočne efektívny, prípadne, ako sa dá prepojiť s miestnou kultúrou. Táto oblasť je preto prepojená s prvými dvomi spomínanými, bez ktorých ju nie je možné realizovať.

Tém, ktoré ponúka téma samosprávnej kultúry na úrovni miest je veľa a budem sa ich venovať v budúcich blogoch. Nedá mi ale nespomenúť, že je pre mňa nepochopiteľná ignorácia kultúry v rámci priorít jednotlivých politických strán. Stav našej spoločnosti je výsledkom nielen zlyhávania školstva, ale aj nedostatku pozornosti venovanej kultúre, ktorá nielen "pozdvihuje ducha", ale aj vychováva a vzdeláva. Ak nás dnešná doba niečomu učí, tak zrejme je to fakt, že honba za ekonomickým profitom nemôže byť jediným kritériom hodnotenia úspechu krajiny či spoločnosti..

Ako som uviedol v úvode, táto doba ponúka výzvy aj pre ministerstvo kultúry. Bude musieť zabojovať o užitočné usmernenie prostriedkov z nevyčerpaných eurofondov, či prijať dôležité záchranné balíky, ktoré by ale nemali byť utopenými jednorázovými dotáciami, ale mali by byť čo najviac dlhodobými investíciami do budúcnosti.

Nakoniec si dovolím citovať programové vyhlásenie vlády:

Vláda SR tiež vytvorí nástroje na efektívnu spoluprácu rezortu kultúry s regionálnou a miestnou samosprávou v oblasti legislatívy, financovania kultúry a podporných grantových systémov, ako aj v oblasti personálnej politiky.

Verím, že tento bod neostane len všeobecným konštatovaním s dobrým úmyslom. Pretože tak, ako Baby z Hriešneho tanca, ani samosprávna kultúra už v kúte sedieť nechce.