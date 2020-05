Kultúra sa zavíriť nenechala alebo Pár dobrých projektov z korona doby

Kultúrny sektor dostal dostal od začiatku krízy priamy direkt, z ktorého sa pár týždňov zviechal. Neskôr však začal chrliť rôzne viac či menej zaujímavé projekty. Rád by som sa pristavil pri niektorých, ktoré ma zaujali.

Priznám sa, nie som veľkým fanúšikom online riešení. Roztrhlo sa vrece s virtuálnymi prehliadkami múzeí a galérií, živými či archívnymi koncertami, záznamami divadelných predstavení a samozrejme všetci čítajú. Ideálne deťom. Škoda, že som nezaregistroval projekt, v ktorom by deťom čítali rodičia. Lebo presne to je spôsob, ako preniesť tému z virtuálneho do reálneho sveta. Napriek tomu vo svojom výbere ponúknem kombináciu dobrých nápadov, ktoré priniesli profesionáli i neprofesionáli. Budem rád, ak do komentárov pridáte tie, ktoré zaujali vás.

Medzi prvými aktivitami, ktoré som zaregistroval po začatí krízy, bol koncertovanie žiarskej folkovej skupiny Janko Kulich & Kolegium. Tá sa rozhodla zabaviť obyvateľov svojho mesta krátkymi vystúpeniami pod ich balkónmi. Okrem potešenia publika sa im podarilo získať aj zaslúženú publicitu a možno aj nových priaznivcov. Bol to jeden z prvých projektov, ktoré neboli o tom, že sa kapela uzavrela do skúšobne a vysielalal stream, ale vyšla do ulíc. Aj za to má odo mňa palec hore.

Štiavnické OZ Štokovec, priestor pre kultúru zase otočilo princíp galérie. Ak nemôže ísť divák za dielom, dielo vyrazilo za divákom. Do domácností miestnych obyvateľov sa tak dostalo niekoľko grafík, ktoré vytvorili súčasní umelci počas desiatich rokov fungovania rezidenčného umeleckého centra, ktoré vedie uvedené združenie. Projekt, ktorý bol zamýšľaný ako malá aktivita v čase korona krízy priniesol nielen potešenie v domácnostiach, ale aj celoštátnu či dokonca medzinárodnú publicitu.

V Smižanoch sa rozhodli zabojovať za svojich miestnych umelcov. Radi by im vytvorili profesionálne videá, ktoré by im pomohli v ďalšom napredovaní. Pre tento experiment sa rozhodli odskúšať platformu Ľudia ľuďom. Podporiť ich môžete aj vy. Aj takýmto spôsobom sa pokúšajú zmysluplne využiť uzavretý kultúrny dom v časoch, kedy je z príkazu štátu pre hromadné podujatia uzavretý.

Zatvorenie kín prinieslo obrovské straty v distribúcii, ktorá sa prepadla na nulu. Ako alternatívnu ponuku pripravili niektoré kiná dva projekty. Kino Doma je projektom, ktorý sa orientuje najmä na filmy pre náročnejšieho diváka a k vlajkovému bratislavskému kinu Lumiére pripojil ďalšie tri kiná. KIno z Gauča naopak premieta oveľa intenzívnejšie a hrá aj viac komerčných titulov, spája aj väčšiu skupinu jednosálových kín. Aj keď ani jedna z ponúk nemá šancu nahradiť skutočný kino zážitok, ani ekonomický výpadok, ich zmyslom je najmä dať šancu divákovi podporiť jeho miestne kino a zároveň podporiť legálnu distribúciu filmov.

Korona kríza je dobrým časom na začiatok blogovania. Excelentne sa to podarilo využiť Ivane Laučíkovej, ktorá priniesla už tri blogy o spojení animovaného filmu a hudby. Skvelé, poučné a najmä užitočné pre každé citlivé dieťa. Sme radi, že spolu s Ivanou spúšťame krátky seriál o tom, ako si doma vytvoriť vlastný animovaný film. Veríme, že bude inšpirovať deti a dospelých nielen v regióne, kde spolu pôsobíme.

Ak by som si mal vybrať niektorý z hudobných online projektov, zrejme by som siahol po sérii Plody doby. Virtuálny festival v dobrom pomere namiešal všeobecne známe mená s tými, ktoré patria k alternatívnej scéne. Okrem Simi Martausovej a Polemicu tak festival odprezentoval či bude prezentovať aj Sisu Fehér, Andreja Šebana, Chiki Liki Tua, Katku Kočšovú a iných.

Kreativitu a zručnosti vám pomôže rozvíjať ÚĽUV. Na svojej stránke zverejnil viacero návodov, prostredníctvom ktorých sa naučíte zápästkovú techniku, vyrábanie srdca z drôtu či zdobenie medovníkov. Práve tento projekt ma zaujal rôznych online workshopov vzhľadom na to, že ponúka rozvoj tradičných techník, typických pre Slovensko.

Z internetu späť do ulíc. 1. máj netradične oslávili v Handlovej. Pouličný happening s dobrovoľníkmi a ochotníkmi sa snažil zapojiť do diania aj obyvateľov. Oceňujem najmä snahu o aktivizáciu miestnych, ktorí sa mohli stať súčasťou programu výzdobou balkónov či okien. A verím, že v mnohých rodinách došlo aj k ústnemu odovzdávaniu spomienok na časy minulé medzi rôznymi generáciami v rámci rodín.

Úspešné filmy slovenských mladých tvorcov sprístupnila FaTF VŠMU. Na tomto odkaze nájdete 6 diel od tvorcov, o ktorých ešte určite budeme počuť. Korona kríza, počas ktorej má viac z nás trošku viacej času aj na filmy, tak umožnila väčšiu publicitu aj pre talentovaných filmárov.

A ak ste fanúšikom vizuálneho umenia a nepočuli ste ešte o CoronArt, určite sa pridajte do facebookovej skupiny, v ktorej sa spojili súčasní umelci a spoločne publikujú diela, ktoré tvoria uzavretí vo svojich domovoch či ateliéroch. Poukázali tak na skutočnosť, že po skončení izolácie nás bude určite čakať pretlak dobrého umenia, pre ktoré dáva tvorivá uzávera ideálne podmienky.

Všetci akosi cítime, že vývoj v situácii s vírusom nám dáva nádej, že už čoskoro sa otvoria múzeá, galérie, kiná a menšie podujatia. Možno najväčším poučením z krízy je to, že živá kultúra, spočívajúca v kontakte s umelcom či inými účastníkmi podujatia je nenahraditeľná. Nezabudnime na ten pocit vtedy, keď sa dvere kultúrnych inštitúcií znovu otvoria a podporme ich!