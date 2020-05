V čom sa ministerka nemýli

Aj vám sa zdalo, že v rozhovore pre Rádio Expres ministerka kultúry znela až príliš rezignovane? Mne veru áno. Napriek tomu ma potešil záver debaty. Hovorila v ňom o väčšom prepojení školstva a kultúry. Má to však (ne)jeden háčik.

Populizmus, šírenie hoaxov, absencia kritického myslenia, prekrúcanie historických faktov. Takto by sa dali zhrnúť základné problémy s ktorými sa borí nielen Slovensko. Z viacerých dôvodov považujem tieto problémy za vážnejšie ako tie makroekonomické. Dôvodom je fakt, že práve z prostredia, ktoré vystihujú uvedené štyri oblasti pochádza stále viac politikov, ktorí neraz postrádajú odbornosť a tak nekompetente ovplyvňujú aj národné hospodárstvo.

Zdá sa teda, že čím viac z týchto negatívnych faktorov eliminujeme, tým je väčšia šanca na to, že k moci sa dostanú politici, ktorí budú viesť štát rozumne, nekorupčne a odborne. A to by sme asi všetci chceli.

Zmena stavu týchto javov bezpochyby súvisí so školstvom a je výsledkom zlyhávania tejto oblasti. Ako správne pochopila ministerka Milanová, svoju úlohu má v tejto oblasti aj kultúra. Kultúrne aktivity majú potenciál otvárať oči, viesť k diskusii, atraktívnejšou formou, ako školstvo osloviť aj mladšiu generáciu. Filmy, divadelné predstavenia, návštevy múzeí a galérií, literatúra, ale aj hudba môžu zmeniť zmýšľanie mladých ľudí. A tu je háčik, o ktorom píšem v úvode.

Na to, aby mohla ministerka tento boj vyhrať potrebuje mať naplnené dve podmienky, a to nielen v Bratislave či krajských mestách, ale celoplošne:

mať vybudovanú kvalitnú infraštruktúru mať kvalitných ľudí

Žiaľ, v oboch prípadoch sa prejavuje dlhodobá stratégia ministerstva kultúry, ktoré sa tvári, že s kultúrou na úrovni miest a obcí nechce mať nič spoločné. A tak sme dnes v situácii, keď na celom území krajiny fungujú zastarané kultúrne domy, knižnice, múzeá a galérie. Ich stav je bližší 80. rokom, ako 21. storočiu. V takých podmienkach sa len s veľkou námahou dajú realizovať aktivity, ktoré by oslovili dnešné deti a mládež.

To isté platí o zamestnancoch týchto zariadení. Len menšina z nich tvrdo pracuje na svojom vzdelávaní a rozvoji zručností. Neraz sa stáva, že sa aj oni vo svojom súkromí zamotajú do otravných sietí hoaxov a poloprávd. Ako môžu takýto ľudia presvedčivo komunikovať a vzdelávať cez kultúru iných?

Dovolím si preto navrhnúť tímu ministerky i jej samotnej dve oblasti, ktorým by sa mala prioritne venovať, ak chce naplniť svoje ciele.

1. nájsť európske zdroje na čo najširšie investície do kultúrnej infraštruktúry na Slovensku

2. spustiť dlhodobý, kvalitný a dostupný systém vzdelávania a rekvalifikácia zamestnancov kultúrnych inštitúcií.

Obávam sa, že inak svoj ušľachtilý cieľ nedokáže naplniť.