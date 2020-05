Prečo vaše kino nebude premietať

Dočkali sme sa. S veľkými fanfárami nám hygienik, premiér a nakoniec aj ministerstvo oznámili, že sa môžeme vrhnúť do práce a otvoriť kiná a sály pre menšie podujatia. No to vaše kino neotvorilo. Prečo?

Milovníci atmosféry veľkého plátna by už určite radi zasadli do pohodlnej sedačky svojho obľúbeného multiplexu či lokálneho kinečka. Ako sa spieva v obľúbenej piesni "nebude to také ľahké (drahá)." Ak je vo vašom meste kino s kapacitou do 150 miest, prípadne komerčné viacsálové kino, zrejme sa otvorenia v najbližších dňoch nedočkáte. A tu je vysvetlenie, prečo (výhoda - nemusíte sa pýtať vášho prevádzkovateľa kina :) ):

1. Povolená vzdialenosť 2m medzi sediacimi znižuje kapacitu sál na 15 – 20%; ak teda máte sálu o veľkosti 100 miest, reálne môže využiť okolo 20. To je veľmi málo, vzhľadom na potenciálne prevádzkové náklady a de facto nerentabilné,

2. Zákaz bufetov v kinách zásadným spôsobom ovplyvňuje najmä komerčné kiná, pre ktoré je predaj občerstvenia významným príjmom. Okrem zníženia počtu divákov tak prichádzajú o ďalšie prostriedky,

3. Kiná v USA sú zatvorené, to znamená, že všetky veľké premiéry sú odložené. Pri menších kinách tvorí 5% najúspešnejších filmov až 40% tržieb zo vstupného. Bez „veľkých“ filmov nemá kto dobiehať stratu, ktorá vzniká uvádzaním náročnejších alebo menej úspešných titulov,

4. Kiná vo vlastníctve samospráv sa musia dočasne nastaviť na komerčný režim a nemôžu už voľne svojim hracím profilom slúžiť verejnosti; dôvodom je prepad príjmov samospráv, ktoré nebudú chcieť v rozpočte nachádzať nové čierne diery v podobe stratových kín,

5. Hygienické opatrenia, ktoré zakazujú sedenia vo foyeroch, prikazujú v hodinových intervaloch čistiť toalety (čo je pri dvojhodinovom filme v jednosálovom kine pomerne nezmysel) a po každom predstavení sálu, znamenajú navyšovanie nákladov na prevádzku,

6. Rúška, ktoré majú návštevníci napriek celému balíku opatrení používať, budú zrejme prekážkou pre mnohých, aby zašli do kina.

A prečo k tomu došlo?

Hlavný hygienik nerozumie oblastiam, ktoré obmedzuje. Rozumné by bolo, keby ich vopred diskutoval s ľuďmi, ktorí sa v nich pohybujú a svoje rozhodnutia optimalizoval v prospech všetkých strán. Žiaľ, v takýchto prípadoch sa očakáva, že ministerstvo kultúry bude aktívne vstupovať do procesov a s hygienikom komunikovať po odbornej stránke a vysvetlí mu, že takéto nariadenie je nezmyselné. Podľa facebooku sa ale zdá, že samo ministerstvo je s výsledkom spokojné. A ja sa nestačím čudovať.

A riešenie?

Kľúčom k tomu, ako otvoriť je aspoň čiastočné zvýšenie kapacity na základe vzoru Česka, umožnenie predaja aspoň balených nápojov a odrúškovanie. Za týchto podmienok by mohlo v obmedzenom režime ožiť mnoho kín, ktoré sú pripravené popasovať sa so situáciou tak, ako je to v dnešnej dobe možné a istým spôsobom aj otestovať dopyt. Ak sa tak nestane, treba rátať s tým, že až do konca mesiaca. resp. ďalšícj zásadných zmien ostane väčšina kín (a aj iných sál) zatvorená. Kiná ale potrebujú v rozumnom režime otvoriť, pretože prvé štúdie z USA naznačujú, že ich čaká veľký boj o diváka.

Na záver.

CHÝBA PLÁN . Predstava, že kultúra sa uvoľní vo fáze 4 naraz bola od začiatku všeobecná, nereálna a všetci to vedeli. Organizátori a prevádzkovatelia kultúrnych aktivít už dávno potrebujú vedieť orientačné termíny, v akých sa v prípade priaznivého vývoja budú uvoľňovať opatrenia a čo konkrétne to bude znamenať. Nazvime to fázy 4A - 4X. Čim skôr ich dostanú, tým skôr sa k nim budú môcť vyjadriť a uľahčiť aj hygienikovi prácu v momente, keď dôjde na samotné vydanie rozhodnutia o tom ktorom uvoľnení. Inak sa tu budeme len dookola potácať, naoko sa posúvať, v skutočnosti však stále viac upadať. Sto dní novej vlády čoskoro uplynie a nastane čas na prvé hodnotenia. Budú v oblasti kultúry lichotivé? Zatiaľ to tak nevyzerá...