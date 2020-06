Ako sa stať Mestom kultúry I.

V roku 2019 sa Banská Štiavnica stala prvým slovenským Mestom kultúry v rámci výzvy, ktorú vyhlásil Fond na podporu umenia. Keďže kolegovia z iných miest sa neraz pýtali ako na to, ponúkam nielen pre nich pár tipov.

V posledných týždňoch ste možno zaregistrovali viacero informácií o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2026, ktorým sa stane aj jedno z slovenských miest. Prvou skúsenosťou našej krajiny s týmto projektom boli Košice 2013. Mesto dostalo impulz v podobe mnohých podujatí, rekonštrukcie priestorov a rozvoja kreatívneho priemyslu. Stať sa EHMK nie je jednoduché. Vhodné je, ak má mesto okrem dobrého projektu aspoň 100 000 obyvateľov a schopnosť investične a manažérsky zvládnuť projekt, ktorého rozpočet sa v prípade Košíc vyšplhal na 100 mil.€.

Je zrejmé, že táto úloha je pre drvivú väčšinu našich miest nesplniteľná. Preto prišiel Fond na podporu umenia s nápadom realizovať projekt slovenského mesta kultúry, a tak podporiť kultúrny rozvoj menších miest a priniesť do nich viac súčasného umenia. Samotná prvá výzva bola vyhlásená počas jesene 2017 a vyšli z nej traja finalisti - Nové Zámky, Banská Štiavnica a Spišská Nová Ves. Po rozpracovaní projektu, úspešnej prezentácii (a nekonečne dlhej porade odbornej komisie) sa nakoniec z tesného "víťazstva" tešila Banská Štiavnica.

Otvorenie Mesta kultúry 2019 (Lubomír Lužina)

Toľko z histórie príprav, o ktorých by som rád napísal pár riadkov v tomto blogu. Určený bude (aj tie nasledovné) nielen pre zástupcov kultúrnych inštitúcií samospráv, ale pre všetkých, ktorý by cez túto výzvu Fondu na podporu umenia chceli nasmerovať vedenie svojho mesta k tomuto projektu a aktívne sa zúčastniť jeho príprav.

Práve zapojenie čo najväčšieho počtu kultúrnych inštitúcií do aktívnej tvorby projektu je mimoriadne dôležitou úlohou, ktorú musí absolvovať každé kandidátske mesto. V našom prípade to bol široký tím projektovej rady, ktorý spoločne (niekto vo väčšej, iný menšej miere) diskutoval o cieľoch projektu, a tvoril ho a nakoniec aj realizoval. Prvým odporúčaním je teda čo najširšia spolupráca kultúrnych aktérov v regióne. V našom prípade sa okrem mesta do projektu zapojilo štátne múzeum, nezisková organizácia, občianske združenia i firma, ktorá podniká v oblasti kultúry. Je ideálne, ak do spolupráce zapojíte aj občanov, ktorí môžu mať výborné nápady, no naša skúsenosť je taká, že profesionáli sú nenahraditeľní a najviac zorientovaní v problematike. Bez silného zázemia ľudí so skúsenosťami s realizáciou kultúrnych podujatí a grantov si neporadíte. Ak takých nemáte, nie je zlým nápadom nejakých k tvorbe prizvať - tak nakoniec urobili aj Nové Zámky, ktoré angažovaním Pavla Stražaya získali skúseného manažéra a programového riaditeľa, ktorý im výrazne pomohol k získaniu titulu pre rok 2020.

Druhým dôležitým momentom je spoločná téma, ktorou by mal byť problém, ktorý chcete riešiť. Máte mládež, ktorá sa nezaujíma o umenie? Je kultúra vo vašom meste príliš mainstreamová a chceli by ste priniesť niečo iné? Chcete oživiť centrum mesta alebo naopak sídliská? Alebo vás trápia celospoločenské témy a chceli by ste prostredníctvom kultúry nastoliť diskusiu o nich? Potom je výzva na Mesto kultúry vašou šancou. Ak by ste ale chceli podporovať existujúce akcie, robiť viac "komerčnej" kultúry či v tejto výzve hľadáte spôsob, ako prekabátiť systém, nie ste na správnej ceste. Svoju energiu budete vynakladať zbytočne, keďže komisia váš projekt nepodporí z dôvodu nenaplnenia účelu výzvy. Nenechajte sa preto strhnúť lokálnymi politikmi, prípadne hlasmi verejnosti, ktoré vás určite budú tlačiť do podobných zámerov.

Pri vypracovaní zámeru projektu je dôležité myslieť na rôznorodosť umeleckých žánrov. Ak je to možné, pokúste sa dodržať vyváženosť hudby, divadla, vizuálneho umenia, literatúry, tanca, aktivít múzeí a galérií či osvetových aktivít. Jednostranné zameranie projektu by vám bezpochyby znížilo šancu na úspešný výsledok. Nezabudnite, že zámerom donora je prezentácia súčasného umenia. Samozrejmosťou je aj primerané rozloženie aktivít počas celého roka.

Pri tvorbe zámerov jednotlivých podujatí a aktivít, ako aj ich selekcii, prihliadajte na ich stupeň kreativity. Ak je to možné, snažte sa aspoň v časti aktivít uplatniť nejaký netradičný prvok, ktorý podporí napĺňanie cieľa vášho projektu. Využite nové miesta, spojte neprofesionálov s profesionálmi, vytvárajte nové fúzie medzi umelcami a žánrami. My sme napríklad prepojili miestnych hudobníkov s rómskymi deťmi a tí spoločnými silami vytvorili novú pieseň s videoklipom.

video //www.youtube.com/embed/vrU8p_ZKOMU

Dobre si premyslite realizačný tím. Čo zvládnete s existujúcimi ľudskými zdrojmi a čo už nie? Kto bude komunikovať s donorom ohľadom administratívy a v prípadných nejasnostiach? Kto spracuje vyhodnotenie projektu po jeho skončení? Kto poskytne právne poradenstvo pri príprave zmlúv? Ako budete postupovať v grafickom dizajne projektu? Kto bude garantovať umeleckú kvalitu jednotlivých aktivít? Kto bude mať na starosti propagáciu, web, sociálne siete, médiá a komunikáciu s verejnosťou? Ako často sa bude stretávať projektový tím a za akých podmienok? Ako budú fungovať vzťahy v rámci tímu a kto bude mať aké kompetencie?

Takmer celý realizačný tím projektu v Banskej Štiavnici. (Lukáš Rohárik)

Tieto všetky faktory ovplyvnia rozpočet. Celkove môžete žiadať až o 300 000€, pričom spolufinancovanie žiadateľa je min. 20%. Na odôvodnené kapitálové investície odporúča FPU vyhradiť najviac 10 - 15% z tejto zmluvy. Veľmi dobre si treba premyslieť položky, ktoré súvisia s celým projektom o ktorých píšem v odstavci o realizačnom tíme. Zvyšné prostriedky by sa mali stať predmetom "súťaže" medzi jednotlivými aktivitami pri ich selekcii. Podujatia vyberajte pyramídovo - od základne, pri ktorej je najviac menších podujatí, až po jej vrchol, na ktorom sa nachádza pár veľkých. Premyslite si aj spolufinancovanie - zoberiete ho celé na plecia žiadateľ (=Mesto) alebo na ňom budú participovať aj partneri projektu?

Celý tento proces bude vyžadovať dostatok času. Už pred prvým kolom si vyhraďte na prípravu a diskusiu o projekte aspoň tri mesiace. Projekt sa v tomto roku odovzdával v polovici januára, takže ak chcete zabojovať o titul pre rok 2022, mali by ste s prípravou začať najneskôr v októbri. Potrebovať budete veľkú podporu samosprávy, takže dovtedy máte čas o ňu zabojovať. :)

Ak máte tieto kroky poctivo za sebou, máte šancu byť úspešnými. Čaká vás obhajoba, ktorú bude treba poctivo pripraviť. U nás sa tej v druhom kole ujali divadelníci z Ansámblu nepravidelného divadla a doslova ju zrežírovali do podoby performance. Aj takýto dobre zvládnutý moment môže nakloniť misky rozhodovania komisie na vašu stranu.

V ďalšom blogu predstavím niekoľko z aktivít, ktoré sme realizovali v našom projekte a ktoré budú možno inšpiratívne aj pre iné mestá.