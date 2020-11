Slovensko na mape filmových destinácií

Už štyri roky existuje Asociácia európskych filmových agentúr (EUFCN). V tomto roku sa rozhodla premiérovo udeliť výročnú cenu za najlepšiu európsku lokalitu vo filmovom a televíznom priemysle a Slovensko je pri tom.

V prvej fáze národné agntúry predkladali jeden návrh miesta z ich krajiny, v ktorom sa medzi 2. júlom 2019 a 20.septembrom 2020 točil film, seriál alebo dokument. Následne päťčlenná porota vybrala piatich finalistov a medzi nimi aj Banskú Štiavnicu, v ktorej sa točila miniséria BBC a Netflixu Dracula.

Filmové produkcie prinášajú do regiónu mnohé benefity, ale samozrejme predstavujú aj isté riziká. V prvom rade ide o výrazné zvýšenie imidžu lokality, v prípade zahraničných produkcií aj mimo Slovenska. To by bolo za iných okolností bolo finančne náročné a menšie destinácie by si takúto investíciu nemohli nikdy dovoliť. Zároveň počas konania natáčania využívajú mnohopočetné produkcie spravidla miestne zdroje – ubytovanie, stravu, obchody, služby. Prenajímajú si rôzne verejné priestranstvá či pamiatky, do komparzu zapájajú miestnych ľudí. Pre mesto, ako Banská Štiavnica, ktoré je stále viac – menej sezónnou destináciou by boli zaujímavou formou ekonomického stimulu turizmu v mimosezónnom období.

Medzi riziká paradoxne patrí to, že sa v danom mieste podarí natočiť mimoriadne úspešný seriál alebo film, ktorý priláka do regiónu viac návštevníkov, ako by bol schopný absorbovať. Ak nastane podobná situácia, skutočné hodnoty daného mesta ostávajú často nepochopené návštevníkmi a dochádza k nežiadúcemu masovému turizmu (príkladom je chorvátsky Dubrovnik).

Ale vráťme sa k európskej cene. Po výbere odbornej poroty nastáva čas pre verejnosť. Až do 12. januára 2021 je možné hlasovať za jedno z miest na stránke https://cineuropa.org/en/felaindex/. Hlasuje sa poskytnutím a následným potvrdením e-mailu. Ak teda chcete podporiť Slovensko ako filmársku destináciu, zahlasujte za Banskú Štiavnicu.