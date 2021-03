Telocvičňová kultúra

Kultúrne poukazy pre školy boli bezpochyby dobrým nápadom, ako podporiť prístup detí a mládeže ku kultúre a umeniu. Nie vždy ale naplnili svoj cieľ.

Dnes mnohí v kultúre už plánujú „pocovidovú“ dobu. Každý nástroj na podporu dopytu je preto vítaný a je dôležité, aby bol využívaný čo najefektívnejšie. Príjmy z neho by mali plynúť do kultúry a umenia a organizácií, ktoré tejto oblasti venujú. Zároveň by sa ale nemalo zabúdať na to, že zmyslom kultúrnych poukazov je aj budovanie kultúrnosti detí a mládeže.

Dnešné nastavenie kultúrnych poukazov je žiaľ také, že mnoho produkcií sa odohráva v telocvičniach škôl. Toto považujeme v Asociácii kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska za neprijateľné. Podľa nášho názoru tento prístup ide proti spomenutej podstate významu poukazov a navyše prostriedky ministerstva kultúry míňa mimo rezortu, na pôde škôl. Nehovoriac o tom, že kvalita ponúkaných programov nie je de facto nijako regulovaná a mnohokrát pochybná. Zároveň musíme so smútkom poznamenať, že mnohé kultúrne domy v menších obciach už aj prešli rekonštrukciami ale viac, ako kultúre slúžia rôznym trhom, súkromným oslavám a svadbám. Do týchto priestorov je nutné vrátiť kultúrny život a poukazy v tom môžu pomôcť.

V našich opatreniach na zmiernenie dopadu koronakrízy sme už vlani žiadali, aby sa kultúrne poukazy využívali efektívne, a to tak, že ich čerpanie bude umožnené len v objektoch, ktoré sú patria ku kultúrnemu sektoru – divadlá, kultúrne centrá a domy, kiná, múzeá a galérie. Rovnako sa prikláňame k tomu, aby sa zaviedol systém certifikácie programov, ktoré sa ponúkajú, a to minimálne prostredníctvom zavedenia databázy odborných garantov a zároveň aby sa v maximálnej miere uľahčila administrácia poukazov. Žiaľ, Ministerstvo kultúry ani na tento podnet z našej strany nijako nezareagovalo.

Vychovávajme deti a mládež koncepčne a vytrvalo ku vzťahu kultúre a umeniu a vhodnému správaniu sa v kultúrnych priestoroch a podporujme tie inštitúcie, ktorých život je na kultúre a umení založený. Vhodne nastavený systém kultúrnych poukazov môže byť k tomu dobrou cestou.