Neobjektívna správa

Krátka neobjektívna a nekompletná správa o slovenskom kultúrnom živote, vypracovaná na základe pozorovaní sociálnych sietí (a života).

Peniaze na kultúru nie sú. Peniaze ale potrebujú všetci. Kultúra je ale na poslednej strane predloženého písomného materiálu, tak má smolu.

Kultúra sa prvá zatvára a posledná otvára. Aj tak je najviac postihnutým segmentom gastro.



Nezávisláci neznášajú komerčákov. Komerčáci neznášajú nezávislákov. Nezávisláci aj komerčáci neznášajú štátnych a mestských. Štátni a mestskí robia s nezávislákmi aj komerčákmi, tak znášajú všetkých. Ale niekedy neznášajú ani jedných, ani druhých. Všetci sa vzájomne potrebujú. Len na to ešte neprišli.



Komerčáci neuznávajú Fond. Fond neuznáva komerčákov. Komerčáci si myslia, že Fond rozďeluje peniaze naverímboha. Nezávisláci si Fond zastávajú. Fond to má ťažké.



Maďarič stvoril Fond. Aj tak ho nezávisláci nemajú radi. Krajcera až na výnimky milujú alebo nenávidia v závislosti od veku. Laššákovú milujú len folkloristi. Milanovú nemá rád nikto.



Národné divadlo má investičný dlh 20 miliónov euro. Kulturáky v mestách okolo 200 miliónov. Štát dá preto 60 miliónov do Kongresového a kultúrneho centra v hlavnom meste.



Národné divadlo sa volá národné, ale funguje len v Bratislave.



Máme národnú galériu, ktorej oprava bude stáť 80 miliónov, ale aj desiatky malých galérií a múzeí, ktoré vyzerajú ako v roku 1990 (akurát popisky už majú vytlačené z programu na počítači). Národné múzeum nám vyhorelo pre deviatimi rokmi, doteraz sme ho neopravili.



Malí aj veľkí developeri búrajú a stavajú. A pamiatky ubúdajú.



Fungujú rôzne fóra a asociácie. Každé z nich má svojich šéfov, vzájomne sa však nepočúvajú. Ministerstvo počúva. Tých, čo chce.



Existuje mnoho zámerov a koncepcií. Žiadna z nich sa nerealizuje.



Štandardom kultúry bežného obyvateľa sú jednoduché seriály bez scenáristickej logiky, Števo Hruštinec, mediálne hoaxy a videá z Tik Toku.

Politici sa pýtajú, prečo ľudia hlúpnu. A tí, čo sa nepýtajú tých ohlúpnutých chytajú so svojich sietí.



A život plynie ďalej...